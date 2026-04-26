Глава МИД Ирана отправился в Москву

ТЕГЕРАН, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву, где проведет переговоры с представителями российского руководства, сообщил иранский МИД.

Источник: РИА "Новости"

«Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире», — говорится в заявлении МИД.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Аракчи рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

В российском МИД подтвердили РИА Новости визит главы МИД Ирана в Россию для переговоров.

Сообщалось, что перед визитом в Россию Аракчи посетил Оман и Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Одной из тем консультаций в Москве, как отмечал посол Ирана, будут переговоры между Ираном и США.

