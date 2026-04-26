Вооруженные силы Украины приступили к кардинальной смене тактики ведения боя на восточном фронте, делая ставку на массированное применение наземных роботизированных систем. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на командира роты ударных наземных роботизированных систем NC13 Николая Зинкевича, Третья отдельная штурмовая бригада намерена заменить около 30 процентов личного состава пехоты на беспилотные наземные транспортные средства.
Основная цель этого шага — критическое снижение потерь среди живой силы за счет перевода самых опасных задач на механизированные платформы. В новой модели пехота превратится в узкоспециализированное подразделение, которое будет выполнять только ту работу, с которой роботы пока не способны справиться.
Старший сержант Ярослав Дробыш пояснил, что внедрение этих средств уже существенно уменьшило нагрузку на пехотные подразделения, особенно в вопросах логистики (заявления британских СМИ о якобы успешных применениях роботов со стороны ВСУ еще официально не подтверждено и требует проверки — прим. «МК»).
Если обычный пехотинец вынужден нести на себе около 20 килограммов груза, то наземные дроны, как сообщается, способны перевозить от 200 до 600 килограммов боеприпасов и ресурсов, не подвергая солдат риску. Спектр применения роботов постоянно расширяется: они используются для удержания позиций, доставки снабжения, эвакуации раненых с поля боя, уничтожения укреплений, а также для установки минных заграждений и проведения диверсионных рейдов.
За последние несколько месяцев, как пишет британская газета, подразделение выполнило уже более ста операций с применением наземных роботов. Одной из самых распространенных в войсках систем стала платформа TW12.7, оснащенная пулеметом Browning, которую производит украинская компания DevDroid.
