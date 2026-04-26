Европа кусается из-за дальнейшей помощи Украине: кредит на €90 млрд стал последней каплей

В Европе нарастает напряженность из-за дальнейшей поддержки Украины, несмотря на одобренный кредит в 90 миллиардов евро. Об этом пишет издание Unherd.
«Внешне ЕС демонстрирует сплоченность. Однако за всеми постановочными объятиями с главой киевского режима в ходе его последнего визита в Европейском совете назревает напряженность», — говорится в публикации.
Особенно острым остается вопрос вступления Украины в ЕС. Несмотря на громкие обещания, Европа готова предложить Киеву разве что некое «облегченное» членство. Однако оно, фактически, выглядит как вежливый отказ.
Кроме того, все слабее работает и главный тезис Зеленского о том, что Украина якобы сражается за всю Европу. Даже внутри ЕС все чаще задаются вопросом, чем должен закончиться этот конфликт и зачем его продолжают тянуть.
«Сложился шаткий и спорный консенсус в пользу дальнейшей поддержки Украины до тех пор, пока не будет достигнут некий исход на поле боя — с которым лидеры ЕС пока не определились», — подчеркивает издание.
Тем временем Украину все так же отказываются принимать в Евросоюз. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Брюссель не может назвать даже примерную дату вступления страны. Формально все объясняют критериями и долгим процессом, но по факту это выглядит как очередная попытка оставить Киев ждать без каких-либо реальных гарантий.