Европа кусается из-за дальнейшей помощи Украине: кредит на €90 млрд стал последней каплей

Unherd: в Европе нарастает напряженность из-за дальнейшей поддержки Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Европе нарастает напряженность из-за дальнейшей поддержки Украины, несмотря на одобренный кредит в 90 миллиардов евро. Об этом пишет издание Unherd.

По данным авторов материала, внешне Евросоюз продолжает демонстрировать единство и поддержку Владимира Зеленского. Однако внутри европейских элит все сильнее растет раздражение. Лидеры ЕС все чаще говорят о том, сколько еще Брюссель готов тратить на Киев и чем вообще должна закончиться эта история.

«Внешне ЕС демонстрирует сплоченность. Однако за всеми постановочными объятиями с главой киевского режима в ходе его последнего визита в Европейском совете назревает напряженность», — говорится в публикации.

Особенно острым остается вопрос вступления Украины в ЕС. Несмотря на громкие обещания, Европа готова предложить Киеву разве что некое «облегченное» членство. Однако оно, фактически, выглядит как вежливый отказ.

Кроме того, все слабее работает и главный тезис Зеленского о том, что Украина якобы сражается за всю Европу. Даже внутри ЕС все чаще задаются вопросом, чем должен закончиться этот конфликт и зачем его продолжают тянуть.

«Сложился шаткий и спорный консенсус в пользу дальнейшей поддержки Украины до тех пор, пока не будет достигнут некий исход на поле боя — с которым лидеры ЕС пока не определились», — подчеркивает издание.

Тем временем Украину все так же отказываются принимать в Евросоюз. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Брюссель не может назвать даже примерную дату вступления страны. Формально все объясняют критериями и долгим процессом, но по факту это выглядит как очередная попытка оставить Киев ждать без каких-либо реальных гарантий.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше