Трамп высказался о действиях Секретной службы во время стрельбы в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп назвал выдающейся работу Секретной службы, которая остановила стрелка на его мероприятии в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Я думаю, Секретная служба и все другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу», — сказал американский лидер. Он отметил, что службы безопасности сработали блестяще и наглухо закрыли злоумышленника.
Ранее Трамп говорил, что гостиница Washington Hilton, где произошёл инцидент, не является слишком безопасной. Журналист Newsweek Леонардо Фельдман утверждал, что на входе не было металлоискателей.
Стрельба произошла на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома — Трамп впервые за два срока решил посетить это мероприятие. Президент заявил, что он и члены его кабинета в безопасности, а нападавший — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен — задержан.