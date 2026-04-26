Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи

Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Аракчи.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне было объявлено о намерении Аракчи посетить Россию. Тогда подчеркивалось, что визит произойдет 27 апреля и в ходе него дипломат встретится с президентом РФ. Однако официального подтверждения соответствующей информации не было.

Теперь же ситуация изменилась. Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе визита Аракчи действительно встретится с российским лидером. Другие подробности пока что не уточняются. В частности, не озвучивается, какие темы станут ключевыми в рамках их переговоров.

Немногим ранее журналист Павел Зарубин опубликовал график Владимира Путина на предстоящую неделю. Так, глава государства проведет совещание по безопасности на выборах, а также посетит один из медицинских объектов. Кроме того, у президента запланированы международные контакты.

