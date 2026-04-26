Армия России продвигается у Новоалександровки, заявил Пушилин

Российские военнослужащие продолжают наступательные действия на Добропольско-Красноармейском направлении. Подразделения продвигаются к Доброполью по трассе в районе Новоалександровки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«На Добропольско-Красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки», — сообщил Пушилин в «Максе».

Он также отметил, что в Белицком и Новом Донбассе сейчас развернулись крайне ожесточённые боестолкновения. Противник всеми силами пытается сдержать продвижение российских бойцов.

«Всё равно уверен, что освобождение Доброполья не за горами», — подчеркнул глава республики.

Ранее Пушилин заявил, что под контролем ВСУ сейчас остаётся 15−17% территории ДНР. Те же цифры приводил в марте и Владимир Путин. Президент уточнил, что ещё полгода назад украинские силы удерживали около четверти республики.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше