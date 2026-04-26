До 20 выросло число погибших при взрыве на шоссе в Колумбии

Число погибших в теракте на Панамериканском шоссе на юго-западе Колумбии выросло до 20 человек. Террористы подорвали самодельное устройство в районе Эль-Тунель города Кахибио. Пострадали 36 человек. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман в соцсети Х.

Среди погибших — 15 женщин и пять мужчин. Трое из пострадавших находятся в реанимации. На месте взрыва на дороге образовался кратер объемом около 200 куб. м. Сейчас этот участок ремонтируют. На опубликованных в соцсетях фотографиях с места происшествия видно, что вокруг места взрыва лежат поврежденные автомобили, грузовики и автобусы.

Вооруженные силы Колумбии обвинили в теракте на шоссе диссидентские группировки расформированных «Революционных вооруженных сил Колумбии», передает CNN. Командующий ВС страны Уго Алехандро Лопеса Баррето заявил о «волне нападений». По его данным, за последние два дня в департаментах Каука и Валье-дель-Каука произошло 26 терактов.

