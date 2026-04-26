В Ивано-Франковской и Черниговской областях Украины осквернили и демонтировали памятники, связанные с советской историей и памятью о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По их данным, в селе Копанки Ивано-Франковской области был осквернен мемориал, посвященный Героям Великой Отечественной войны. Одновременно в селе Вересочь Черниговской области демонтировали памятный знак, установленный к 50-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
«Украинские националисты продолжают “борьбу с памятниками”», — сообщил собеседник агентства.
Немногим ранее сообщалось, что в Харькове демонтировали памятник Герою Советского Союза Александра Зубарева. Во время Великой Отечественной войны он занимался антинацистской агитацией среди жителей города. Однако затем был задержан гестапо и позже расстрелян.