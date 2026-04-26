Дмитриев: Евросоюз проиграл объявленную Китаю санкционную войну

«ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл», — написал он.
Дмитриев отреагировал на новость о позиции Пекина, где власти КНР пообещали защитить китайские компании, которые попали в 20-й пакет санкций Евросоюза против России.
Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин не оставит без ответа включение китайских предприятий в антироссийские санкции. Европейский союз принял 20-й пакет ограничений. Китайские власти пообещали защищать интересы своего бизнеса. Негативные последствия от этого шага лягут на ЕС.
