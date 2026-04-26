ТАСС: 71-я бригада ВСУ под Сумами несет небоевые потери из-за инфекций

Немногим ранее сообщалось, что потери ВСУ на купянском направлении за месяц составили до 5,5 тысячи человек, а на харьковском — еще 3,3 тысячи. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, ситуация для украинской армии на этих участках остается крайне тяжелой.