Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на сумском направлении несут небоевые потери из-за массового распространения инфекций и отказа в лечении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.
По словам собеседника агентства, среди украинских военных фиксируется серьезное распространение инфекционных заболеваний. Однако командование бригады не спешит оказывать помощь заболевшим.
«Украинские националисты продолжают нести небоевые потери из-за массового распространения инфекционных заболеваний», — заявил источник.
Он уточнил, что офицеры требуют возвращать заболевших и раненых обратно в строй. То есть, фактически отказывают им в полноценной медицинской помощи.
Немногим ранее сообщалось, что потери ВСУ на купянском направлении за месяц составили до 5,5 тысячи человек, а на харьковском — еще 3,3 тысячи. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, ситуация для украинской армии на этих участках остается крайне тяжелой.