Визит Карла III в США не будут отменять после стрельбы в Вашингтоне

«После обсуждений по обе стороны Атлантики в течение дня и по совету правительства мы можем подтвердить, что государственный визит Их Величеств пройдёт так, как было запланировано», — сказал он.
В Букингемском дворце также отметили, что монарх и его супруга королева Камилла «чрезвычайно благодарны всем, кто работал в ускоренном режиме для организации визита».
Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, раздались выстрелы. Фигурантом оказался 31-летний преподаватель из Калифорнии Коул Томас Аллан, имевший при себе внушительный арсенал оружия. Задержанный рассказал, чего хотел добиться. Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком». Этапирование злоумышленника в суд запланировано на понедельник. Теперь в Белом доме всерьёз задумались — не одевать ли президента в бронежилет каждый раз, как он выходит на публику.
