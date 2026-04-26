Визит Карла III в США не будут отменять после стрельбы в Вашингтоне

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп, раздались выстрелы. Фигурантом оказался 31-летний преподаватель из Калифорнии Коул Томас Аллан, имевший при себе внушительный арсенал оружия. Задержанный рассказал, чего хотел добиться. Трамп назвал его «больным человеком» и «одиноким волком». Этапирование злоумышленника в суд запланировано на понедельник. Теперь в Белом доме всерьёз задумались — не одевать ли президента в бронежилет каждый раз, как он выходит на публику.