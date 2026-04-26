Главные соперники Нетаньяху объединились перед выборами

Бывшие премьер-министры Израиля Яир Лапид и Нафтали Беннет объявили о создании единой политической партии перед выборами в Кнессет, пишет The Jerusalem Post.
Новая партия получит название «Вместе» и будет сформирована на базе партии «Еш Атид» и движения «Беннет 2026». Возглавить объединенный список должен Беннет.
Их цель — объединить оппозиционный лагерь и.
повысить шансы на смещение премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«Я предпринимаю самый сионистский и самый патриотичный шаг, который мы когда-либо предпринимали ради нашей страны», — заявил Беннет. «Наше единство посылает сигнал всему народу Израиля: эпоха разделения закончилась. Наступила эпоха восстановления», — подчеркнул он.
Экс-премьер пригласил лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота присоединиться к ним.
Беннет такжее сообщил, что больше не будет сотрудничать с арабскими партиями для формирования коалиции. «Мы не принадлежим ни к левому, ни к правому блоку, мы входим в блок всего израильского народа», — заключил он.
Лапид, в свою очередь, заявил, что он и его центристская партия «Еш Атид» «откладывают в сторону эго и делают то, что правильно для Государства Израиль», утверждая, что для победы на выборах нужно поддержать Беннета.
«Сегодня мы объединяемся, чтобы победить на выборах и создать сильное и стабильное сионистское правительство», — сказал он. «В Израиле живут лучшие люди в мире. Они заслуживают эффективного, дееспособного, честного правительства, которое инвестирует в трудящихся, служащих в армии, в резервистов и их семьи. Правительство, которое обеспечит безопасность, сосредоточится на образовании, снизит цены, будет бороться с коррупцией», — подчеркнул лидер «Еш Атид».
Беннет и Лапид работали вместе в 2021—2022 годах, когда возглавляли коалицию правых, центристских и левых партий. Их новый союз сформирует единый список на предстоящих выборах, которые запланированы на конец октября, напоминает The Times of Israel.
Согласно недавнему опросу Maariv, партия Беннет идет вровень с партией «Ликуд» Нетаньяху, она может получить 24 места в Кнессете, в то время как «Еш Атид» — семь мест, а «Яшар» Айзенкота — 12.
В X партия Нетаньяху опубликовала сгенерированную ИИ картинку, на которой Мансур Аббас, лидер арабской партии РААМ, изображен за рулем автомобиля, а на заднем сиденье — Беннет и Лапид в виде детей.
«Правительство перемен’Беннета-Лапида, находившееся у власти с 2021 по 2022 год, вошло в историю, включив арабскую РААМ во главе с Аббасом в свою коалицию правых, центристских и левых партий. Эта коалиция оположила конец 12 годам беспрерывного правления Нетаньяху. Тот вернулся к власти после победы его партии на выборах в ноябре 2022 года.
