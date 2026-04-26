Около 100 полицейских были застрелены с момента первого покушения на Трампа

За 21 месяц (с июля 2024 года по апрель 2026-го) порядка сотни правоохранителей стали жертвами огнестрельных ранений. Среди резонансных случаев — недавнее нападение в Чикаго, где один офицер погиб, а его напарник был ранен. В начале месяца полицейского убили в Калифорнии при исполнении судебного решения. В Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома в ноябре прошлого года погибла служащая национальной гвардии.