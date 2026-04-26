Около 100 полицейских были застрелены с момента первого покушения на Трампа

С момента первого покушения на Дональда Трампа в 2024 году в США погибли около 100 полицейских.

С момента первого покушения на Дональда Трампа в 2024 году в США погибли около 100 полицейских. Такие данные приводит РИА Новости, проанализировавшее публикации СМИ и статистику некоммерческих организаций.

За 21 месяц (с июля 2024 года по апрель 2026-го) порядка сотни правоохранителей стали жертвами огнестрельных ранений. Среди резонансных случаев — недавнее нападение в Чикаго, где один офицер погиб, а его напарник был ранен. В начале месяца полицейского убили в Калифорнии при исполнении судебного решения. В Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома в ноябре прошлого года погибла служащая национальной гвардии.

По данным Gun Violence Archive, за первые месяцы 2026 года от пуль скончались 17 правоохранителей. Всего с начала года жертвами огнестрельных ранений в США стали почти 4 тысячи человек, более 50 смертей зафиксировано только с прошлой пятницы.

Напомним, 25 апреля в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома раздались выстрелы. Трампа и его супругу эвакуировали. Подозреваемого задержали, один агент Секретной службы ранен.

