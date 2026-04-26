Во время покушения на Трампа журналисты стали воровать спиртное

Пока сотрудники Секретной службы США закрывали своими телами Дональда Трампа и эвакуировали первых лиц государства из здания отеля Washington Hilton, часть гостей ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома продемонстрировала неожиданную реакцию на стрельбу. На попавших в соцсети видео видно, что воспользовавшись суматохой и временным отсутствием контроля со стороны охраны, некоторые участники мероприятия начали хватать со столов бутылки с вином и игристыми напитками.

На кадрах, снятых в разгар паники, отчетливо видна девушка, которая абсолютно спокойно, не обращая внимания на крики и топот эвакуирующейся толпы, берет со стола сначала бутылку шампанского, а затем тянется за вторым алкогольным напитком. В кадре также фигурируют другие присутствующие, которые уже держат в руках заветные бутылки. Участники мероприятия действовали целенаправленно именно в тот критический момент, когда периметр был только оцеплен, а спецслужбы были сконцентрированы на спасении высокопоставленных персон, включая первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Левитт.

Стоит напомнить, что стрельба произошла в субботу вечером во время торжественного приема. Как позже выяснилось, злоумышленником оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, который заселился в отель Washington Hilton за один-два дня до мероприятия, а оружие приобрел в течение последних двух лет. Благодаря оперативным действиям агентов, один из которых получил пулю в бронежилет (что и спасло ему жизнь), трагедии удалось избежать, однако теперь общественность активно обсуждает не столько сам инцидент, сколько поведение элиты, которая вместо того чтобы искать укрытие, проявила завидную предприимчивость в отношении выпивки.

