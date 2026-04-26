Стоит напомнить, что стрельба произошла в субботу вечером во время торжественного приема. Как позже выяснилось, злоумышленником оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, который заселился в отель Washington Hilton за один-два дня до мероприятия, а оружие приобрел в течение последних двух лет. Благодаря оперативным действиям агентов, один из которых получил пулю в бронежилет (что и спасло ему жизнь), трагедии удалось избежать, однако теперь общественность активно обсуждает не столько сам инцидент, сколько поведение элиты, которая вместо того чтобы искать укрытие, проявила завидную предприимчивость в отношении выпивки.