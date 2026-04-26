Telegraph: Британия хочет создать банк для инвестиций в оборону стран JEF

Великобритания планирует создать специальный банк, чтобы инвестировать в оборону стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.
Существование такого банка даст возможность странам JEF, которые также являются членами блока НАТО, направлять деньги на проекты в сфере безопасности и брать кредиты под более низкие процентные ставки. Инвестиции могут быть направлены на оборонные проекты на Крайнем Севере, в северной Атлантике и Балтийском море, говорится в статье.
Отмечается, что пока интерес к созданию банка выразили три страны — Великобритания, Финляндия и Нидерланды.
Отметим, в состав JEF в настоящее время входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Эстония и Финляндия. Коалиция была создана в 2015 году для реагирования на угрозы в основном в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера.
Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к войне на фоне действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует создание новой «Военной доктрины», считают журналисты.