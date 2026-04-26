Telegraph: Британия хочет создать банк для инвестиций в оборону стран JEF

Банк позволит финансировать проекты в области безопасности, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания планирует создать специальный банк, чтобы инвестировать в оборону стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.

Существование такого банка даст возможность странам JEF, которые также являются членами блока НАТО, направлять деньги на проекты в сфере безопасности и брать кредиты под более низкие процентные ставки. Инвестиции могут быть направлены на оборонные проекты на Крайнем Севере, в северной Атлантике и Балтийском море, говорится в статье.

Отмечается, что пока интерес к созданию банка выразили три страны — Великобритания, Финляндия и Нидерланды.

Отметим, в состав JEF в настоящее время входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Эстония и Финляндия. Коалиция была создана в 2015 году для реагирования на угрозы в основном в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к войне на фоне действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует создание новой «Военной доктрины», считают журналисты.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше