ERR: эстонский катер из-за поломки на время оказался в российских водах

Катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии из-за технической неисправности оказался в российских водах на реке Нарва, сообщает ERR со ссылкой на ведомство.

Катер с экипажем из трёх человек находился на дежурстве, когда из-за поломки его отнесло в российские воды.

«Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря», — заявил оперативный дежурный Идаской префектуры Сильвер Пялсинг.

По его словам, российская погранслужба была проинформирована об инциденте.

Примерно через 15 минут экипаж вернул катер в эстонские воды.

Ранее в Эстонии начали новый этап создания противотанковых рвов на границе с Россией.