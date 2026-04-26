ERR: эстонский катер из-за поломки на время оказался в российских водах

Катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии из-за технической неисправности оказался в российских водах на реке Нарва, сообщает ERR со ссылкой на ведомство.
Катер с экипажем из трёх человек находился на дежурстве, когда из-за поломки его отнесло в российские воды.
«Из-за сильного ветра катер было невозможно удержать даже с помощью сброшенного в воду якоря», — заявил оперативный дежурный Идаской префектуры Сильвер Пялсинг.
По его словам, российская погранслужба была проинформирована об инциденте.
Примерно через 15 минут экипаж вернул катер в эстонские воды.
