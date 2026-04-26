Усман Нурмагомедов может перейти в UFC до конца года

Глава лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о планах российского бойца Усмана Нурмагомедова на будущее.

«Надеемся, что скоро Усман попадёт в UFC. Планы такие есть. Как бы он смотрелся против Царукяна? Для начала, Усману надо попасть в UFC. Если судить по технике, то он никому не проигрывает. Ему надо чуть-чуть добавить», — сказал Завуров в интервью «Ушатайке».

Он также добавил, что боец может подписать соглашение с американским промоушеном уже в этом году.

28-летний Нурмагомедов является чемпионом PFL в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор высказался о возобновлении карьеры.