Остались при своих: «Краснодар» и «Зенит» одержали победы в 27-м туре РПЛ, «Спартак» включился в борьбу за медали

«Краснодар» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» в 27-м туре РПЛ и сохранил лидерство. Подопечные Мурада Мусаева пропустили уже на четвёртой минуте, но ответили голами Никиты Кривцова и Джона Кордобы. В свою очередь, главный преследователь действующих чемпионов — «Зенит» — не оставил шансов «Ахмату», дважды отличившись уже в дебюте встречи. А «Спартак» взял верх над «Пари НН» благодаря курьёзному мячу Романа Зобнина и сократил отставание от третьего места до одного очка.
Курьёз Косты и прыжок Кордобы.
В 27-м туре РПЛ главных претендентов на титул ждали домашние встречи с уступающими в классе соперниками. «Краснодар» принимал махачкалинское «Динамо». Впрочем, недооценивать аутсайдера не стоило, поскольку весной он отобрал очки у «Локомотива» и едва не разошёлся миром с «Зенитом». А теперь горел желанием одолеть другого гранда.
Дебют встречи получился провальным для хозяев. Подопечные Вадима Евсеева включили высокий прессинг, вынуждали соперников ошибаться на своей половине и проводили быстрые контратаки. Одна из них завершилась курьёзным автоголом: после рикошета от Жубала мяч попал в Диего Косту и закатился в сетку.
Действующие чемпионы долго не могли прийти в себя и создать хотя бы один момент. А «Динамо» спокойно оборонялось. Однако в сложный момент «Краснодар» проявил характер и по истечении получаса восстановил равновесие. После подачи с фланга Андрес Аларкон вынес мяч из вратарской прямо на Никиту Кривцова, который с лёту отправил его в сетку.
Вскоре хозяева заработали пенальти. На этот раз вопросов вердикт арбитра не вызвал. Джемал Табидзе руками схватил Джона Кордобу в штрафной и не позволил латиноамериканцу подобраться к мячу. Однако Эдуард Сперцян не справился с задачей. Мощным выстрелом хавбек едва не сломал левую от себя штангу.
Во втором тайме фаворит завладел инициативой, но махачкалинцы отвечали контратаками. Чего стоит двойной сейв Станислава Агкацева после ударов Мохамеда Аззи с близкой дистанции. Третью попытку в подкате накрыл вернувшийся назад Кривцов.
Однако «Краснодар» всё-таки склонил чашу весов на свою сторону. Причём сделал это неудержимый Кордоба. Воспользовавшись навесом с правого края, он взмыл в воздух в стиле Криштиану Роналду, продавил защитника и отправил мяч в ближнюю девятку. Остаётся констатировать, что весной колумбиец повысил результативность и записал себе в актив семь голов только в национальном первенстве. Причём уже во втором противостоянии принёс коллективу победу.
У гостей оставалось достаточно времени на спасение, но скорее лидеры могли увеличить разрыв. В концовке соперники лишились Миро. Анголец умудрился получить вторую жёлтую карточку за фол в атаке — ударил Косту локтем в лицо.
Голова Соболева и касание Энрике.
После такого «Зенит» не имел права на осечку в противостоянии с «Ахматом». Ведь даже в случае мирного исхода «Краснодар» за три тура до финиша чемпионата уходил в отрыв на три очка. При этом грозненцы, хотя и не выигрывали четыре матча подряд, были в состоянии создать сложности петербуржцам: во встрече первого круга между соперниками, когда Станислав Черчесов только возглавил коллектив, они взяли верх в домашних стенах.
Сине-бело-голубые со своей задачей справились и быстро убили интригу. В самом начале матча Александр Соболев воспользовался скидкой Игоря Дивеева и головой отправил мяч в сетку. Для нападающего этот гол стал пятым в РПЛ в 2026 году, хотя в первой части сезона он угодил в запас и превратился в объект для шуток болельщиков.
Спустя всего пару минут отличился другой футболист, осенью становившийся объектом для критики — Луис Энрике. Бразилец замкнул прострел Педро от лицевой.
В довершение всех бед гости лишились основного вратаря Вадима Ульянова, получившего повреждение в одном из столкновений в собственной штрафной. На замену вышел 19-летний Яхья Магомедов, дебютировавший в РПЛ. К чести грозненцев, те рук не отпустили и сократили было отставание, однако гол Максима Сидорова отменили из-за очевидного офсайда.
Вторая половина превратилась в пустую формальность. Коллектив из Чечни организовывал контратаки, но редко тревожил Дениса Адамова. Петербуржцы, несмотря на давление, довести дело до разгрома не сумели и экономили силы. Зато можно поздравить Магомедова с сухарём.
Негодование Шпилевского и везение Зобнина.
Параллельно обострилась и борьба за бронзу. Во многом этому способствовали проблемы «Локомотива» и ЦСКА. Железнодорожники накануне потерпели сенсационное поражение от «Крыльев Советов», а армейцы разошлись миром с «Рубином». После этого «Спартак» должен был воспользоваться возможностью и сократить отставание от конкурентов. Для этого необходимо было одержать победу на выезде над «Пари НН».
Нижегородцы сдаваться не собирались и создали проблемы фавориту. Более того, по истечении получаса открыли счёт. Ренальдо Сефас после выноса со своей половины ворвался в чужую штрафную и выполнил отличный прострел на Адриана Бальбоа, которому оставалось не промахнуться.
У гостей мало что получалось, но в сложный момент их выручило стандартное положение. После подачи углового всё тот же Бальбоа завалил в собственной штрафной Руслана Литвинова, и судья указал на точку. Эсекьель Барко не оставил шансов Никите Медведеву.
Главный тренер соперников Алексей Шпилевский остался крайне недоволен назначением 11-метрового.
«Когда игра не идёт, надо как-то помочь. Такое давать — это смешно. Люди должны понимать, что они играют судьбами многих сотрудников. Надеюсь, совесть их мучает», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Во второй половине красно-белые тоже никак не могли отличиться. Они владели инициативой, но почти не проникали в штрафную. Зато нижегородцы периодически проводили острые контратаки.
Однако на 72-й минуте подопечным Хуана Карлоса Карседо снова повезло. А главным героем в их составе стал Роман Зобнин, который до прихода испанца почти не появлялся на поле и рассматривал возможность завершения карьеры. Теперь же россиянин отметился вторым голом в весенней части РПЛ. Причём он получился курьёзным: после дальнего удара хавбека мяч попал в грудь оппоненту, дезориентировав Медведева, и залетел в сетку.
Нижегородцы же, согласно информации инсайдера Ивана Карпова, близки к расставанию со Шпилевским, хотя в клубе новость об отставке пока не подтвердили.