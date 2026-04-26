Трамп заявил, что «очень разочарован» в НАТО

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован в Североатлантическом альянсе.
«Что касается НАТО, я очень разочарован в НАТО, поскольку они не были (с нами. — RT)», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент США утверждает, что Вашингтон тратил «триллионы долларов» на НАТО, однако Североатлантический альянс всё равно не помог Соединённым Штатам в операции на Ближнем Востоке.
«Когда нам понадобилась небольшая помощь, её не оказалось… Я, по сути, спросил их (НАТО. — RT) из любопытства, хотел посмотреть, будут ли они рядом», — добавил Трамп.
Ранее в Politico писали, что администрация США составила список стран НАТО, разделив их на категории по уровню вклада в деятельность альянса.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск усомнился, что США останутся «верны» своим обязательствам по НАТО защищать Европу в случае нападения.