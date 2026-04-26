Украинские боевики возлагают ответственность за провал «курской авантюры» на Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского, заявили РИА Новости в силовых структурах.
«Украинские боевики продолжают обвинять Зеленского и Сырского в реализации “курской авантюры”, которая не только не улучшила положение ВСУ, но и привела к уничтожению наиболее боеспособных подразделений украинской армии», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее Зеленский признал, что в зоне боевых действий для украинской армии сложилась напряжённая ситуация.
Сырский также заявил, что ВСУ не хватает кадров, готовых воевать.