Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая леди США установила на лужайке Белого дома улей

Мелания Трамп распорядилась установить на южной лужайке Белого дома новый пчелиный улей.

Источник: Аргументы и факты

Первая леди США Мелания Трамп приняла решение установить на южной лужайке Белого дома новый пчелиный улей, выполненный в форме миниатюрной копии резиденции президента. Конструкцию создал местный мастер, и она стала частью уже существующей инфраструктуры по содержанию пчёл на территории комплекса.

До этого на территории Белого дома находились две пчелиные семьи, а после установки нового улья их число увеличилось до четырёх. Ожидается, что благодаря расширению пасеки годовой объём производства мёда может достичь примерно 115 килограммов. Этот мёд отличается мягким вкусом с цветочными и лёгкими цитрусовыми оттенками и активно используется на кухне резиденции.

Пчёлы играют важную роль в опылении растений, включая огород, заложенный ещё в 2009 году при Мишель Обаме, а также цветочные насаждения и зелёные зоны вокруг. Сама программа пчеловодства действует более десяти лет и началась как инициатива одного из сотрудников, со временем превратившись в устойчивую традицию.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о реакции первой леди Мелании Трамп во время стрельбы, произошедшей на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton.

