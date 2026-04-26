Первая леди США установила на лужайке Белого дома улей

Первая леди США Мелания Трамп приняла решение установить на южной лужайке Белого дома новый пчелиный улей, выполненный в форме миниатюрной копии резиденции президента. Конструкцию создал местный мастер, и она стала частью уже существующей инфраструктуры по содержанию пчёл на территории комплекса.
До этого на территории Белого дома находились две пчелиные семьи, а после установки нового улья их число увеличилось до четырёх. Ожидается, что благодаря расширению пасеки годовой объём производства мёда может достичь примерно 115 килограммов. Этот мёд отличается мягким вкусом с цветочными и лёгкими цитрусовыми оттенками и активно используется на кухне резиденции.
Пчёлы играют важную роль в опылении растений, включая огород, заложенный ещё в 2009 году при Мишель Обаме, а также цветочные насаждения и зелёные зоны вокруг. Сама программа пчеловодства действует более десяти лет и началась как инициатива одного из сотрудников, со временем превратившись в устойчивую традицию.
