Туктамышева — о сокращении прыжков: программы могут стать более насыщенными в артистическом плане

Чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на новые правила в фигурном катании от Международного союза конькобежцев (ISU).
В числе прочего количество прыжковых элементов в произвольной программе одиночников снизили с семи до шести.
"Отношусь к этому спокойно. Мне кажется, что любые изменения всегда интересны.
Думаю, программы могут стать более насыщенными в артистическом плане, в компонентности, будет больше времени именно раскрыть образ спортсмена«, — цитирует Елизавету “Чемпионат”.
Ранее Александра Трусова заявила, что не нужно упрощать программы в фигурном катании.