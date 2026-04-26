Лавров: Россия всегда открыта для контактов с США по Украине

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Москва всегда открыта для контактов с американской стороной по урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда — господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли», — отметил министр в комментарии для журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

