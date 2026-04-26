Сырский признал сложную для украинских войск ситуацию на фронте

Украинский главком Александр Сырский признал, что Россия активизировала наступательные действия почти по всей линии фронта.
«Ситуация остаётся сложной», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Волчанские Хутора в Харьковской области.
1 апреля стало известно, что ВС России завершили освобождение ЛНР.
В конце прошлого года начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идёт по плану.
