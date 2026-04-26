Генштаб ВС Мали сообщил о продолжении операции по ликвидации боевиков

ПРЕТОРИЯ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительственные войска Мали продолжают вести поиск и ликвидацию боевиков радикальных группировок, которые атаковали 25 апреля армейские позиции в нескольких регионах. Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Мали.
«Продолжаются операции по поиску террористических групп в [городах] Кидаль, Кати и других местах по всей стране после нападений, совершенных 25 апреля, — говорится в сообщении. — Нападения, направленные на подрыв оборонных структур и запугивание, не останутся без ответа».
Генштаб отметил, что уровень боевой готовности войск повышен по всей стране, введен комендантский час, усилено патрулирование и укреплены контрольно-пропускные пункты.
«Вооруженные силы Мали полностью привержены защите территориальной целостности и обеспечению национальной безопасности, — отмечено в сообщении. — Высшее командование высоко ценит оперативность и боевой дух сил обороны и безопасности, призывает к бдительности. Оно также выразило благодарность населению за поддержку и сотрудничество, предложив сообщать компетентным органам о любой подозрительной деятельности».