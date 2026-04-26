Politico: глава ФБР Патель может быть уволен со своего поста

Глава Федерального бюро расследований Кэш Патель, по имеющейся информации, может в ближайшее время лишиться своей должности. В руководстве США рассматривают такой вариант на фоне усиливающегося давления вокруг его фигуры, пишет Politico.
Одной из ключевых причин возможного решения называют рост публикаций о Пателе в СМИ, критикующих его деятельность. Подобный информационный фон вызывает недовольство у президента США Дональда Трампа.
В окружении главы государства считают, что дальнейшее пребывание Патела на посту становится всё менее вероятным. В связи с этим его отставка рассматривается как вопрос ближайшей перспективы.
Ранее журнал The Atlantic разместил материал, в котором указывалось, что многие сотрудники ФБР считают вероятной отставку Кэша Пателя. По данным журнала, глава ФБР якобы часто не появляется на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом и злоупотребляет алкоголем.