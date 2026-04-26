Правительство Мали подтвердило гибель министра обороны

ПРЕТОРИЯ, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара убит. Об этом объявил по государственному телевидению официальный представитель правительства республики Исса Усман Кулибали.
По его словам, Камара был убит 25 апреля из-за нападения боевиков. Они атаковали дом, где находился министр.
26 апреля о гибели министра сообщил журнал Jeune Afrique. Был подорван начиненный взрывчаткой грузовик у резиденции главы Минобороны на армейской базе Кати в пригороде столицы Бамако. Одновременно были убиты жена министра и два его внука.