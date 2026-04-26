Глава МИД Омана рассказал о переговорах с Аракчи

Глава МИД Омана назвал переговоры с Аракчи по Ормузскому проливу плодотворными.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД султаната Омана Бадр аль-Бусаиди назвал плодотворными переговоры о судоходстве в Ормузском проливе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, который посетил в воскресенье Маскат.

«Состоялась плодотворная дискуссия по Ормузскому проливу с министром иностранных дел Ирана Аракчи. Как прибрежные государства, мы осознаем нашу общую ответственность перед международным сообществом и неотложную гуманитарную необходимость дать возможность свободного передвижения морякам, удерживаемых слишком долго», — написал аль-Бусаиди в социальной сети Х по итогам встречи.

Он отметил, что для обеспечения долгосрочной свободы судоходства необходимы «значительные дипломатические усилия и практические решения».

Аракчи на фоне отсрочки второго тура переговоров с США в Пакистане из-за отсутствия договоренности с США нанес визиты в Исламабад и Маскат, которые выступают в качестве посредников. Из Омана он вернулся в Пакистан, откуда отправился с визитом в Россию.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
