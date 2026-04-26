Лавров: Россия всегда открыта для контактов с США по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва всегда открыта для контактов с Вашингтоном по украинскому урегулированию.
Об этом он сказал в комментарии для журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина. Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение», — отметил Лавров.
Ранее Лавров заявил о регулярных и непубличных контактах России и США.
По его словам, контакты по теме Украины продолжаются, хотя Москва не видела перспектив возобновления диалога из-за занятости США другими вопросами.