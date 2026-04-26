Тихонов: CAS хотел уничтожить Валиеву, но она вернётся и всех порвёт

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал своё мнение о фигуристке Камиле Валиевой.
Сегодня, 26 апреля, фигуристке исполнилось 20 лет.
«CAS хотел уничтожить Валиеву, но она вернётся и всех порвёт. Четыре года дисквалификации — самое кровожадное решение, которое можно было принять по отношению к юной фигуристке», — цитирует Тихонова «Совспорт».
В конце прошлого года Камила объявила о возобновлении карьеры. Валиева не выступала с 2023-го. Она была отстранена от спорта на четыре года из-за положительной допинг-пробы на чемпионате России — 2021.
В 2026 году спортсменка уже приняла участие в чемпионате России по прыжкам, а затем представила новую короткую программу на Кубке Первого канала, где стала четвёртой.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова обратилась к Валиевой в день её 20-летия.