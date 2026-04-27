Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины несут небоевые потери на фоне массового распространения инфекций и отказа в лечении.
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Украинские националисты продолжают нести небоевые потери из-за массового распространения инфекционных заболеваний», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на радиоперехват переговоров ВСУ.
Командование бригады, отмечается в публикации, отказывает заболевшим в медицинской помощи и требует возвращать раненых в строй.
В конце марта эпидемия пневмонии началась в 425-м отдельном штурмовом полку Вооружённых сил Украины «Скала».
В конце прошлого года также сообщалось, что военнослужащие ВСУ намеренно наносят вред своему здоровью, пытаясь заболеть, чтобы уклониться от выполнения боевых задач на передовой.