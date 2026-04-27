Глава МИД Ирана посетит Россию, где встретится с Путиным

Аббас Арагчи планирует обсудить с президентом РФ урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в понедельник посетит Россию, где, как ожидается, его примет президент РФ Владимир Путин. В ходе визита глава иранской дипломатии планирует обсудить урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД РФ подтвердили ТАСС «визит в Россию Арагчи с целью проведения переговоров». Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства запланирована встреча с иранским министром.

В свою очередь, посол Ирана в РФ Казем Джалали пояснил, что глава иранского внешнеполитического ведомства планирует «провести консультации с российскими властями о текущем статусе переговоров, прекращении огня и событиями вокруг конфликта» на Ближнем Востоке.

С начала американо-израильской агрессии против Тегерана между Россией и Ираном состоялись многочисленные контакты, включая телефонные разговоры между главами МИД и президентами.

«Учитывая двусторонние отношения между двумя странами, а также тот факт, что Иран и Россия, будучи соседями, разделяют общее видение по ряду региональных и международных вопросов, мы видим регулярные контакты на высоком и высшем уровне, — отметил дипломат. — Если речь зайдет о каких-либо инициативах, в том числе совместных, стороны обсудят их».

Он обратил внимание на эффективное взаимодействие Москвы и Тегерана на международной арене. «Это сотрудничество отчетливо проявилось в ходе обсужденя недавней резолюции Совета Безопасности ООН. Инициированная США резолюция по Ормузскому проливу была несбалансированной и нерациональной. Россия и Китай выступили против нее и воспользовались своим правом вето».

Консультации в Пакистане.

В Россию глава МИД Ирана направился из Пакистана. По данным источников агентства Tasnim, переговоры в Исламабаде затрагивали установление в Ормузском проливе нового правового режима, снятие морской блокады США с иранских портов, выплаты компенсаций и гарантии ненападения на исламскую республику.

При этом представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи пояснил, что Арагчи планировал пообщаться лишь с пакистанскими представителями высокого ранга в рамках посреднических усилий Исламабада по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а контактов с американской стороной не было в графике.

Со своей стороны агентство Fars сообщило, что Арагчи ранее передал Пакистану как посреднику некий документ, предназначенный для США, «вне рамок» официального переговорного процесса. В нем, утверждает Fars, указаны основные «красные линии» Ирана, включая вопросы управления Ормузским проливом и атомной энергетики исламской республики.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
