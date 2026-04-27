Российское руководство готово поддерживать контакты по урегулированию на Украине. Москва открыта для переговоров с США по этому вопросу. Так заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Глава МИД подчеркнул, что эксперты от РФ всегда готовы контактировать с американскими переговорщиками. По словам министра, США проинформированы об этом.
«[Эта позиция] была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда — господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — это точно не забыли», — рассказал Сергей Лавров.
Между тем нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского призвали лететь в Москву для переговоров по киевскому кризису. Договариваться об урегулировании нужно не в Баку, отметил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он посоветовал Зеленскому «не мелочиться».