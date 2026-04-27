Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила законодателей с Днём российского парламентаризма.
Она отметила, что двухпалатная система высших законодательных органов власти была создана в России 120 лет назад и с тех пор институт парламентаризма в стране прошёл большой путь.
При этом, подчеркнула Матвиенко, главными принципами российского парламентаризма в течение всех этих лет являются народовластие, народное представительство, верховенство закона и следование национальным интересам.
«Впереди у нас много задач, и я уверена, что общими усилиями, опираясь на лучшие отечественные парламентские традиции, профессионализм и ответственное отношение к работе, мы обязательно продолжим добиваться успехов во имя нашей великой Родины», — заявила спикер Совфеда.
