Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге по платёжной дисциплине бизнеса

Чукотский автономный округ и Магаданская область стали лидерами в рейтинге российских регионов по платёжной дисциплине бизнеса.

Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Так, на Чукотке лишь 0,02% кредитов от корпоративного портфеля приходится на просроченную задолженность, в Магаданской области — 0,25%.

Кроме того, в первой пятёрке лидеров оказались Забайкальский край (0,28%), Камчатский край (0,35%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,38%).

В замыкающей группе — Ненецкий автономный округ (45,2%), а также регионы Северного Кавказа: Дагестан (30,7%), Кабардино-Балкария (29,3%), Ингушетия (27,9%) и Карачаево-Черкесия (26,6%).

Ранее в РИА Новости также назвали российские города с наибольшим темпом роста доходов.

Кроме того, сообщалось, что Севастополь, Крым и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов России с самой низкой долей просроченной задолженности населения перед банками.

