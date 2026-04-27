Чукотка и Магаданская область лидируют в рейтинге по платёжной дисциплине бизнеса

Чукотский автономный округ и Магаданская область стали лидерами в рейтинге российских регионов по платёжной дисциплине бизнеса.
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Так, на Чукотке лишь 0,02% кредитов от корпоративного портфеля приходится на просроченную задолженность, в Магаданской области — 0,25%.
Кроме того, в первой пятёрке лидеров оказались Забайкальский край (0,28%), Камчатский край (0,35%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,38%).
В замыкающей группе — Ненецкий автономный округ (45,2%), а также регионы Северного Кавказа: Дагестан (30,7%), Кабардино-Балкария (29,3%), Ингушетия (27,9%) и Карачаево-Черкесия (26,6%).
