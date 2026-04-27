Лавров: Россия открыта для контактов с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для контактов с властями США. По его словам, российская позиция была изложена американской стороне в ходе переговоров на Аляске.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для контактов с властями США. По его словам, российская позиция была изложена американской стороне в ходе переговоров на Аляске.

Глава МИД отметил стремление Вашингтона оперативно найти решение по ряду международных проблем, включая ситуацию в зоне Ормузского пролива и конфликт на Украине. «Мы всегда для контактов открыты, и нашу позицию они знают. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение», — сказал господин Лавров в комментарии «Вестям» (цитата по МИД).

Министр также выразил уверенность, что представители США — спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер — помнят содержание этих договоренностей.

На этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает связь с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Свои переговоры с президентами господин Трамп оценил как «хорошие».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
