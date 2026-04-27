Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам инфекций, передающихся клещами. Она будет работать до 10 мая включительно.
«С 27 апреля по 10 мая Роспотребнадзор проведёт Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора по субъектам России.
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин между тем заявил, что в средней полосе России появились клещи-мутанты.
