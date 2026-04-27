Песков: Россия ждёт ряд зарубежных лидеров на параде Победы

Россия в этом году ждёт ряд зарубежных лидеров на параде Победы на Красной площади 9 Мая, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что для России День Победы является одним из самых значимых праздников, поэтому, по его словам, над параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. Песков также отметил, что ряд лидеров изъявили желание «разделить» с Россией радость этого праздника.
«И в этом году Россия также ждёт на 9 Мая ряд лидеров… И, конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать», — сказал Песков.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву на День Победы 9 мая.
Сообщалось, что он может воспользоваться минимум тремя маршрутами для полёта в Москву в обход воздушного пространства Прибалтики.