Триумф вольников и феерия борцов греко-римского стиля: сборная России завоевала 19 медалей на чемпионате Европы в Тиране

Сборная России завоевала 19 медалей на прошедшем в Албании чемпионате Европы по борьбе. Золотые медали в копилку национальной команды положили представители греко-римского стиля Эмин Сефершаев и Сергей Емелин, а также шесть борцов вольного стиля, включая вернувшегося на международные соревнования Абдулрашида Садулаева. Не удалось подняться на высшую ступень пьедестала только женщинам, которые добыли для команды два серебра и четыре бронзы.
Перед началом чемпионата Европы по спортивной борьбе сборная России традиционно выглядела одним из главных фаворитов. В столицу Албании национальная команда отправилась с одним из сильнейших составов, включая двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, для которого первенство континента стало первым после шестилетнего вынужденного простоя.
«Борцы всех трёх специализаций прошли серьёзную подготовку и отбор к чемпионату. В команде есть как опытные спортсмены, в том числе её капитан Абдулрашид Садулаев, так и молодые ребята, для которых это первый крупный старт. Рассчитываем, что… все сохранят оптимальное состояние и доберутся до старта без травм. Медальный план? Каждый из наших спортсменов способен в Тиране бороться за пьедестал», — говорил перед началом турнира президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Открывали программу турнира борцы греко-римского стиля под руководством нового главного тренера Николая Монова. Его подопечные сразу завоевали две награды высшей пробы: выступающий в весовой категории до 55 кг Эмин Сефершаев и Сергей Емелин (до 63 кг) стали трёхкратными чемпионами Европы.
«С огромным уважением поздравляю ребят! Емелин серьёзно во второй схватке травмировал межребёрную мышцу и боролся на уколах. И он не дал ни секунды себе расслабиться. А какую схватку выиграл Сефершаев у действующего чемпиона мира! Кстати, того чемпионата мира, который он просидел в кандалах у наших толерантных и демократичных партнёров. Вчера состоялась их очная встреча, достойнейшая встреча двух мировых лидеров», — поздравил спортсменов Мамиашвили.
Однако поддержать задел опытных борцов сокомандникам не удалось. В оставшихся восьми весовых категориях россияне завоевали только две награды: Артур Саргсян стал бронзовым призёром в категории до 97 кг, а Адлет Тюлюбаев уступил в финальной схватке в весе до 82 кг. Ещё одну медаль мог принести Сунер Конунов (до 60 кг), но в поединке за третье место он проиграл азербайджанцу Нихату Маммадли.
Несмотря на то, что четыре награды позволили сборной России выиграть медальный зачёт первенства, Монов выступлением команды остался недоволен.
«Если говорить откровенно, ожидания были выше, особенно от лидеров команды, которые уже не первый год выступают на таком уровне. К сожалению, не все смогли показать тот результат, на который мы рассчитывали. И здесь вопрос не столько претензий, сколько ответственности — в спортсменов вложено очень много, и они должны соответствовать тому уровню, который от них требуется», — цитирует тренера ТАСС.
Представительницы женской сборной и вовсе не добрались до высшей ступени пьедестала. Год назад в Братиславе россиянки завоевали три золота и три бронзы, а в этом принесли в актив два серебра и четыре бронзы.
Наиболее драматичным получилось выступление Амины Танделовой и Алины Касабиевой. Обе девушки были фаворитками своих весовых категорий и дошли до финалов, но уступили.
Танделова, выступающая в весовой категории до 62 кг, в решающей схватке вела 9:0 у четырёхкратной чемпионки континента Грейс Буллен, однако за 35 секунд до конца норвежка провела результативный приём и завершила поединок на туше. Касабиева (до 65 кг), напротив, закончила выступление на чемпионате Европы разгромным поражением от украинки Ирина Коляденко — 0:9.
«По медалям результат неудовлетворительный. Но по борьбе, смотря вперёд, думаю, не стоит отчаиваться… На мой взгляд, не хватило спортивной злости, агрессии не было, особенно в первый день. Другие — как коршуны налетают, бьются, грызутся. Если этой злости на ковре нет, организм не выдаёт 100% своих возможностей», — резюмировал старший тренер женской команды Сайпулла Абсаидов.
Последними на ковёр Олимпийского парка в Тиране выходили представители вольного стиля, и россияне показали доминирующее выступление: девять наград в десяти весовых категориях, шесть из которых стали золотыми.
Наиболее знаковым событием стало возвращение на чемпионат Европы Садулаева, триумфу которого болельщики аплодировали стоя. Все четыре схватки Русский Танк выиграл с общим счетом 46:5 и стал шестикратным чемпионом континента, сравнявшись по числу побед с легендарным Бувайсаром Сайтиевым.
Ярким получилось и выступление Заура Угуева в категории до 61 кг. В последний день турнира действующий чемпион мира одолел в финале Зелимхана Абакарова, представляющего Албанию.
«Заур победил очень уверенно. Без шансов. Доказал ещё раз, что он лучший легковес мира», — хвалил дагестанца Мамиашвили в комментарии «Спорт-Экспрессу».
Сам же спортсмен, который защитил титул чемпиона Европы, подчеркнул, что после каждой победы чувствует себя моложе и увереннее.
Всего же из Тираны сборная России увезла 19 медалей и первое место в неофициальном медальном зачёте.