Трамп предупредил об угрозе взрыва нефтепроводов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться из-за засорения. По его словам, страна сталкивается с нехваткой мест для хранения добываемой нефти.

«Они находятся под давлением. Как только трубопроводы взорвутся, вы никогда не сможете восстановить их в прежнем виде», — сказал американский президент в эфире Fox News (цитата по The Wall Street Journal).

Из-за приостановки поставок нефти из портов Ирана после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища.

США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. В ответ 18 апреля Иран вновь закрыл Ормузский пролив. По информации на 24 апреля вооруженные силы США с начала блокады развернули 33 судна, направлявшихся в Иран.

