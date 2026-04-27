Трамп: нефтяную инфраструктуру Ирана может разорвать через три дня

По словам президента США, в случае подобного развития событий республика может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Иранские нефтепроводы могут взорваться через примерно три дня, если американская морская блокада исламской республики продолжится. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что по нефтепроводам Ирана «проходят большие объемы нефти». «И если по какой-либо причине эта линия перекрывается из-за невозможности отгружать ее (нефть — прим. ТАСС) в хранилища или на суда, что и происходит с ними (Ираном — прим. ТАСС), так как у них нет судов из-за блокады, то эта линия подорвет себя изнутри», — заявил он в интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что у Ирана «есть примерно три дня до того, как это произойдет».

По словам американского президента, в случае подобного развития событий Иран может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.

