В некоторых районах Подмосковья вечером 26 апреля начался снегопад

Вечером в воскресенье, 26 апреля, в некоторых районах Московской области пошёл снег.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, снег наблюдался на метеостанциях Павловского Посада и Наро-Фоминска. Видимость в снеге составляла 4 км.
Ранее Леус спрогнозировал в Москве 26 и 27 апреля низкое атмосферное давление.
Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала о погоде в столице в начале предстоящей рабочей недели.