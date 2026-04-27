Трамп рассказал о контактах с Путиным: США и РФ продолжают переговоры на высшем уровне

Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, руководство страны готово поддерживать контакты по урегулированию на Украине. Москва открыта для переговоров с США по этому вопросу. Сергей Лавров подчеркнул, что экспертная группа от РФ всегда готова контактировать с американскими переговорщиками. По словам министра, дипломаты из США проинформированы об этом.