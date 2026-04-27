Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ход урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры по этому вопросу ведутся. Президент США заявил, в том числе, о контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Так он сказал в эфире Fox News.
Дональд Трамп указал на заинтересованность Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что беседы на этот счет не прекращаются. Война на Ближнем Востоке не стала помехой украинскому урегулированию.
По утверждению президента США, он проводит переговоры с Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако никаких подробностей хозяин Белого дома не привел. Он не назвал дат последних контактов.
«Мы пытаемся, однако боевые действия продолжаются», — оценил ситуацию Дональд Трамп.
Зеленский между тем провел пресс-конференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе диалога он заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по киевскому кризису в Баку. Бывший комик подчеркнул, что высоко ценит роль партнеров в реализации переговорного процесса. Он напомнил, что подобные встречи проходили в Турции и Швейцарии при участи США.
Зеленский также сильно разозлился на Вашингтон. Он заявил, что Дональд Трамп поддержал российские условия по Украине. Как пишет The New York Times, Зеленский «страшно зол» на американцев. Теперь он ищет новых дипломатических и военных партнеров, утверждает газета.
Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, руководство страны готово поддерживать контакты по урегулированию на Украине. Москва открыта для переговоров с США по этому вопросу. Сергей Лавров подчеркнул, что экспертная группа от РФ всегда готова контактировать с американскими переговорщиками. По словам министра, дипломаты из США проинформированы об этом.
В стороне от переговорного процесса все еще остаются европейцы. Однако лидеры ЕС продолжают выклянчивать себе место. Они подливают масло в огонь конфликта, констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Европа не искренна в намерениях якобы установить мир на Украине.