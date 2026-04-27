Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Японии на острове Хоккайдо, сообщает японское метеорологическое агентство. О землетрясении также сообщила Геологическая служба США.

Сейсмособытие началось около 5:23 27 апреля (22:23 мск 26 апреля). Эпицентр находился в южной части округа Токати в 17 км от города Сарабецу. Глубина эпицентра составила около 80 км.

Максимальная сейсмическая активность более 5 баллов наблюдалась в поселке Урахоро. Цунами, вызванное землетрясением не опасно, сообщили в японском ведомстве.

