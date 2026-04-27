В SIPRI назвали страны — лидеры по военным расходам в 2025 году

С 2022 по 2025 год на поддержку Украины Министерству обороны США выделили в общей сложности $127 млрд; из них к концу 2025 года было израсходовано $65,1 млрд. В 2024 году Пентагону также выделили $13 млрд дополнительных ассигнований на поддержку Израиля. И хотя в 2025-м дополнительных средств не было выделено ни Украине, ни Израилю, Израиль в том году все же получил помощь от США на сумму $3,8 млрд — это произошло в рамках отдельного механизма, который финансируется из бюджета Госдепартамента США и рассчитан на 2019−2028 годы.