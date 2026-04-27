В SIPRI назвали страны — лидеры по военным расходам в 2025 году

В 2025 году общемировые расходы на оборону выросли на 2,9% и достигли нового рекорда — $2,887 трлн, подсчитали в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). В его ежегодном обзоре Trends In World Military Expenditure, 2025 (есть в распоряжении РБК) указано, что траты на оборону увеличиваются 11-й год подряд, за последние десять лет они выросли на 41%. В итоге доля военных расходов в глобальном ВВП составила 2,5%. В среднем по миру траты на оборону составили 6,9% от всех государственных трат и $352 на душу населения.
80% от общемировых трат — или $2,304 трлн — приходится на 15 стран. Первая же пятерка государств, которая не изменилась по сравнению с 2024 годом, — США, Китай, Россия, Германия, Индия — в общей сложности израсходовала на оборону в 2025 году $1,686 трлн, или 58% от общемирового показателя.
США уже не первый год занимают первое место по военным расходам — в 2025 году они потратили на оборону $954 млрд (33% от общемирового показателя); при этом в 2025 году их траты сократились на 7,5% по сравнению с 2024-м. Аналитики SIPRI объясняют это резким сокращением американской помощи другим странам, которая осуществлялась за счет дополнительных ассигнований сверх изначального бюджета Пентагона.
С 2022 по 2025 год на поддержку Украины Министерству обороны США выделили в общей сложности $127 млрд; из них к концу 2025 года было израсходовано $65,1 млрд. В 2024 году Пентагону также выделили $13 млрд дополнительных ассигнований на поддержку Израиля. И хотя в 2025-м дополнительных средств не было выделено ни Украине, ни Израилю, Израиль в том году все же получил помощь от США на сумму $3,8 млрд — это произошло в рамках отдельного механизма, который финансируется из бюджета Госдепартамента США и рассчитан на 2019−2028 годы.
Приоритетом Вашингтона в 2025 году были модернизация ядерного оружия и развитие передовых вооружений. Цель — сохранить военное превосходство США в Западном полушарии и сдерживать Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Находящийся на втором месте Китай в 2025 году потратил на оборону $336 млрд (12% от общемировых расходов). КНР наращивает свои военные траты уже 31 год подряд; в 2025-м они выросли на 7,4% год к году, а всего за десять лет (с 2016 по 2025 год) — на 62%. Цель этих вложений — всесторонняя модернизация Народно-освободительной армии Китая к 2035 году: так, в 2025-м Пекин испытал боевые самолеты шестого поколения J-36 и J-50 и достиг начальной оперативной готовности стратегического бомбардировщика H-20.
Термин «начальная оперативная готовность» (initial operational capability — IOC) означает, что систему признали достаточной для выполнения боевых задач в реальных условиях, налицо утвержденный минимум машин и обученный личный состав, готовые к оперативному развертыванию. Однако это еще не «полная боевая готовность» (full operational capability — FOC), при которой системы полностью развернуты и готовы к боевому применению во всех отработанных сценариях и масштабах.
Россия в 2025 году потратила на оборону $190 млрд (это 6,6% от общемировых трат) и сохранила третье место. По сравнению с 2024 годом военные расходы Москвы выросли на 5,9% — с начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году это самый медленный темп роста. При этом институт отмечает: военная нагрузка на российскую экономику остается высокой — 7,5% ВВП и 20% от всех государственных расходов.
Аналитики обращают внимание на то, как изменились военные закупки: поскольку конфликт на Украине «постепенно превратился в войну на истощение, Россия в попытке ограничить оперативные издержки стала закупать более дешевые системы вооружений». В частности, она стала больше использовать дроны.
В случае с Россией, Китаем, Украиной и Саудовской Аравией SIPRI приводит приблизительные оценочные цифры. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов критически отзывался о методике расчетов SIPRI, касающихся компаний оборонного сектора. «Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем — они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают», — утверждал он.
Германия в 2025 году потратила на оборону $114 млрд (3,9% от общемировых расходов) — на 24% больше, чем в 2024-м; SIPRI отмечает, что двузначный процентный рост трат на оборону у ФРГ наблюдается третий год подряд. С 1990 года это первый раз, когда этот показатель превысил отметку 2% ВВП — в 2025-м он составил 2,3%; в планах Берлина к 2029 году достичь 3,5%.
Индия в 2025 году потратила на оборону $92,1 млрд (3,2% от общемировых расходов), увеличив их на 8,9% год к году. Решающим фактором здесь стал конфликт Индии с Пакистаном в мае 2025 года, в котором были задействованы боевые самолеты, ракеты и беспилотники, — Нью-Дели пришлось пересмотреть изначальный оборонный бюджет, увеличив затраты на авиацию на 18%.
Что касается оценки по регионам, то за последние десять лет, по подсчетам SIPRI, доля Северной и Южной Америки в общемировых расходах сократилась на 5,5%, до 37%, в то время как доля Европы выросла на 11%, до 30%.
Аналитики SIPRI отдельно оценивают совокупные расходы Североатлантического альянса — общие расходы всех 32 стран НАТО на оборону в 2025 году составили $1,581 трлн (55% от общемировых). Институт обращает внимание на планы государств — членов альянса к 2035 году увеличить свои военные траты до 5% от национальных ВВП; из них 3,5% должно пойти на основные военные нужды, а 1,5% — на то, что можно назвать «расходами, связанными с обороной и безопасностью».
При этом четкого критерия того, что можно считать основными военными расходами, а что — неосновными, в НАТО до сих пор не выработали. Это чревато двумя проблемами, отмечают в SIPRI: во-первых, размытая граница между двумя категориями снижает прозрачность и эффективность общественного контроля; во-вторых, это может побудить членов НАТО ради достижения политических целей записывать невоенные траты как военные (например, в 2025 году Италия планировала таким образом расходы на строительство моста на Сицилию).