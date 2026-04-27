Неизвестные захватили грузовое судно у берегов Сомали

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате грузового судна у берегов Сомали.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 6 морских милях (11 километрах) к северо-востоку от Гаракада, Сомали. Сообщается, что несанкционированные лица захватили грузовое судно, которые было перенаправлено в территориальные воды», — говорится в сообщении на странице UKMTO в соцсети Х.
Информация о состоянии экипажа судна не приводится.
Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают с целью выкупа морские суда у берегов Сомали.