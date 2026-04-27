SIPRI: мировые военные расходы в 2025 году выросли до $2,887 трлн

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Глобальные военные расходы в 2025 году достигли $2,887 трлн, что на 2,9% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в новом докладе.
Как отмечают эксперты института, эти затраты сократились в США, но выросли на 14% в Европе и на 8,1% в Азии и Океании. Три страны с наибольшими военными расходами — США, Китай и Россия — потратили в общей сложности $1,480 трлн, или 51% от общемирового объема.
Военные расходы росли 11-й год подряд. Их доля в ВВП достигла 2,5%, самого высокого уровня с 2009 года. Хотя показатель в 2,9% годового прироста был значительно меньше, чем 9,7% в 2024 году, это замедление в значительной степени объясняется снижением трат в этой области в США, отмечают эксперты института. За пределами США общие расходы выросли в 2025 году на 9,2%. Пятью крупнейшими странами по этому показателю в 2025 году были США, Китай, Россия, Германия и Индия, на долю которых в совокупности приходилось 58% мировых военных расходов.
«Глобальные военные расходы снова выросли в 2025 году, поскольку государства отреагировали на очередной год войн, неопределенности и геополитических потрясений масштабными программами по наращиванию вооружений, — прокомментировал научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Сяо Лян. — Учитывая масштабы нынешних кризисов, а также долгосрочные целевые показатели военных расходов многих государств, этот рост, вероятно, продолжится до [конца] 2026 года и далее».
Расходы России и Украины.
По оценке SIPRI, военные расходы России выросли в 2025 году на 5,9%, до $190 млрд или 7,5% ВВП. Украина, находящаяся на 7-м месте в мире по этому показателю в 2025 году, увеличила их на 20%, до $84,1 млрд или 40% ВВП.
«В 2025 году военные расходы в процентах от государственных расходов достигли самого высокого уровня за всю историю как в России, так и в Украине, — пишет научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато. — Вероятно, их расходы продолжат расти в 2026 году, если война продолжится, поскольку доходы от продажи российской нефти увеличатся, а Украина ожидает крупного кредита от Европейского союза».
США, Европа и НАТО.
Как отмечает SIPRI, траты США сокращаются, поскольку в течение года не было одобрено новой военной помощи Украине. В 2025 году они составили $954 млрд, что на 7,5% меньше, чем в 2024 году. Однако США «увеличили инвестиции как в ядерный, так и в обычный военный потенциал для поддержания доминирования в Западном полушарии и сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что является ключевыми целями новой Стратегии национальной безопасности».
По мнению директора программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Нан Тяня, снижение военных расходов США в 2025 году, вероятно, будет кратковременным. «Одобренные Конгрессом США расходы на 2026 год выросли до более чем $1 трлн, что является существенным увеличением по сравнению с 2025 годом, и могут вырасти еще больше — до $1,5 трлн в 2027 году, если будет принят последний бюджетный проект президента Трампа», — напоминает он.
Основным фактором глобального увеличения военных расходов в 2025 году стал их рост в Европе на 14%, до $864 млрд, подчеркивают в SIPRI. «Расходы России и Украины продолжали расти на четвертом году войны на Украине, в то время как продолжающиеся усилия по перевооружению европейских стран-членов НАТО привели к самому резкому годовому росту расходов в Центральной и Западной Европе с момента окончания холодной войны», — отмечается в докладе.
Военные затраты 32 стран — членов НАТО составили в 2025 году $1,581 трлн или 55% от общемировых расходов. По данным института, 29 европейских стран — членов НАТО в 2025 году потратили в общей сложности $559 млрд, и у 22 из них военные расходы составили не менее 2,0% ВВП.
Среди них Германия была крупнейшим военным спонсором, ее расходы выросли на 24%, до $114 млрд. Этот показатель впервые с 1990 года превысил порог в 2,0%, достигнув 2,3% ВВП в 2025 году. Военные затраты Испании (15 место в мировом списке) увеличились на 50%, до $40,2 млрд, также впервые с 1994 года превысив 2,0% ВВП. В период с 2024 по 2025 год военные расходы Британии (6 место) сократились на 2,0%, до $89 млрд, а Франции (9 место) выросли на 1,5%, до $68 млрд.
Ближний Восток.
Военные расходы на Ближнем Востоке в 2025 году достигли примерно $218 млрд, на 0,1% больше, чем в 2024 году. Этот показатель увеличился для большинства крупных стран региона, в том числе для Саудовской Аравии (8 место) — на 1,4%, до $83,2 млрд.
При этом, по оценке института, военные расходы Израиля (11 место) сократились на 4,9%, до $48,3 млрд, «что отражает снижение интенсивности войны в Газе в 2025 году после соглашения о прекращении огня с ХАМАС в январе 2025 года». Тем не менее, расходы Израиля остались на 97% выше, чем в 2022 году. Для Турции (18 место) этот показатель вырос на 7,2%, до $30 млрд, «отчасти благодаря продолжающимся военным операциям в Ираке, Сомали и Сирии».
Военные расходы Ирана (38 место) сокращались второй год подряд, снизившись на 5,6%, до $7,4 млрд. «Снижение в реальном выражении было обусловлено высокой годовой инфляцией в 42%, а в номинальном выражении расходы выросли», — полагает SIPRI. По мнению экспертов института, официальные данные Ирана занижены, так как страна также использует внебюджетные доходы от нефти для финансирования своей армии, включая производство ракет и беспилотников.
Азия, Океания, Африка.
В этом регионе наблюдается самый быстрый рост военных расходов с 2009 года.
В 2025 году они составили $681 млрд, что на 8,1% больше, чем в 2024 году. Китай увеличил затраты на 7,4%, до $336 млрд, рост продолжается 31-й год подряд, поскольку страна продолжает программу военной модернизации. В Индии показатель стал больше на 8,9% — $92,1 млрд, в Пакистане (31 место) — на 11% — $11,9 млрд.
Военные расходы Японии (10-е место в мире) выросли на 9,7% и достигли $62,2 млрд или 1,4% ВВП — максимальных с 1958 года. Этот показатель для Тайваня (22 место) вырос на 14%, до $18,2 млрд или 2,1% ВВП, самого большого годового прироста как минимум с 1988 года.
«Союзники США в Азии и Океании, такие как Австралия, Япония и Филиппины, тратят больше на свои вооруженные силы не только из-за давней региональной напряженности, но и из-за растущей неопределенности в отношении поддержки со стороны США, — прокомментировал старший научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Диего Лопес да Силва. — Как и в Европе, союзники США в Азии и Океании также находятся под давлением администрации Трампа с целью увеличения расходов на вооруженные силы».
Военные расходы в Африке увеличились на 8,5% и достигли $58,2 млрд. В Нигерии они выросли на 55% и составили $2,1 млрд, «поскольку повстанческие движения и экстремистское насилие способствовали ухудшению ситуации с безопасностью».