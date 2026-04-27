В Ливане из-за авиаударов Израиля погибли 14 человек

Президент США Дональд Трамп ранее положительно оценил итоги второго раунда ливано-израильских переговоров на уровне послов в Белом доме и заявил, что перемирие между двумя странами будет продлено на три недели. В «Хезболлах» заявили, что продление режима прекращения огня не имеет смысла на фоне продолжающихся израильских атак.