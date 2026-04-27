В Ливане из-за авиаударов Израиля погибли 14 человек

КАИР, 27 апр — РИА Новости. Четырнадцать человек погибли в Ливане в воскресенье из-за израильских авиаударов, сообщило министерство здравоохранения страны.
«Авиаудары израильского противника по югу Ливана в воскресенье, 26 апреля, привели к гибели 14 человек, включая двоих детей и двух женщин. Ранения получили 37 человек», — говорится в заявлении, которое передает агентство NNA.
Ранее ливанский минздрав сообщил, что число погибших в Ливане из-за израильских ударов со 2 марта превысило 2,5 тысячи.
Президент США Дональд Трамп ранее положительно оценил итоги второго раунда ливано-израильских переговоров на уровне послов в Белом доме и заявил, что перемирие между двумя странами будет продлено на три недели. В «Хезболлах» заявили, что продление режима прекращения огня не имеет смысла на фоне продолжающихся израильских атак.