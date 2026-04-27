В Кремле прокомментировали подготовку к Параду: ожидаются иностранные лидеры

Песков рассказал об ожидании зарубежных лидеров на параде Победы.

Источник: Комсомольская правда

Москва готовится к предстоящему Параду Победы. В России ждут приезда зарубежных лидеров на 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

Представитель Кремля напомнил, что День Победы в России — один из самых значимых праздников. В Москве примут гостей из разных стран.

«В этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров… конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать», — прокомментировал Дмитрий Песков.

В РФ в 2026 году отметят 81-ю годовщину Победы. Командующим Парадом станет, как и ранее, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Он доложит главе Минобороны Андрею Белоусову о готовности войск. Затем военачальники начнут объезд строя пеших расчетов.

