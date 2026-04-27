В покушении на Дональда Трампа нашли четыре странности

Именно эту фразу агенты ФБР передавали по рациям, когда стрелок попытался войти в гостиницу, и теперь все гадают, не проявилась ли у неё интуиция медиума. Вторая странность — выступление менталиста Оза Перлмана, чтеца мыслей из Израиля, который должен был развлекать гостей. Он заявил с самого начала, что этот вечер «войдёт в историю», а «люди будут говорить о нём годами», а за несколько минут до выстрелов попросил одного из гостей сосредоточиться на «чувстве опасности».
Третья странность — полный хаос в зале, где находились 2600 человек. Никто не понимал, что происходит, публика полезла под столы, связь работала отвратительно, силовики ничего не объясняли, а глава Ассоциации корреспондентов объявила, что шоу скоро возобновится. Охранники не смогли остановить стрелка на внешнем периметре, на сцене Дональду Трампу никто не сообщил об опасности, а первым почему-то эвакуировали вице-президента.
Четвёртая странность — личность самого стрелка. Коул Томас Аллен — 31-летний афроамериканец, учитель года, окончил один из лучших вузов США — Калифорнийский технологический институт. Он пытался разрабатывать компьютерные игры без насилия, жертвовал деньги на кампанию Камалы Харрис, а соседи и ученики описывают его как спокойного и дружелюбного человека. Никто не понимает, что побудило его пойти на преступление.
Напомним, ранее Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне после того, как там произошла стрельба. Пострадавших среди политиков нет, секретная служба остановила нападавшего, который был вооружён дробовиком. Позже была раскрыта личность стрелявшего. Сам Трамп считает, что он был целью нападения, но уже нашёл положительный момент в произошедшем.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.